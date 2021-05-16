Бышовец: даже если «Локомотив» выиграет свой матч, «Спартак» не допустит осечки

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о борьбе между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» за попадание в Лигу чемпионов УЕФА.

«В 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ситуация зависит не от железнодорожников. Даже если «Локомотив» выиграет свой матч, «Спартак» не допустит осечки. Немотивированный «Ахмат» будет играть против мотивированного «Спартака» — это главный фактор», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

По мнению тренера, шансов у «Локомотива» на второе место гораздо меньше, чем у «Спартака».

«Поражение «Локомотива» от «Зенита» и тяжёлая победа «Спартака» над «Химками» определили второе место в РПЛ в этом сезоне», — сказал он.

После 29 туров РПЛ «Спартак» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив» с 53 очками идёт на третьей позиции.

Ранее Ташуев высказался о последнем матче Тедеско во главе «Спартака».