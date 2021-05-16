«Акрон» остаётся в ФНЛ из-за неподачи заявки на лицензирование на следующий сезон «Тамбовом»

Тольяттинский «Акрон» продолжит выступление в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в связи с неподачей заявки на лицензирование на следующий сезон футбольным клубом «Тамбов».

Как сообщает официальный сайт ФНЛ, в соответствии со ст. 3 и п. 3.11 регламента лиги сезона-2020/21 «Акрон» получил приоритетное право остаться в ФНЛ как клуб, занявший по итогам сезона более высокое место и имеющий соответствующую лицензию Российского футбольного союза.

По итогам сезона-2020/21 ФНЛ тольяттинский клуб занял 17-е место в турнирной таблице.

Ранее определились клубы ФНЛ, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2021/22.