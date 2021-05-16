Оливейра — Макгрегору: сначала победи Порье, а потом мы поговорим

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра прокомментировал слова ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора.
Оливейра — Макгрегору: сначала победи Порье, а потом мы поговорим
  • Reuters

«Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в лёгкой весовой категории в истории. Интересно, кто станет 12-м...» — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

«Конор, беспокойся о Дастине. Раз ты такой крутой, сначала победи Порье, а потом мы поговорим. Он просто один из тех парней, которые много говорят», — цитирует Оливейру BJ Penn.

Напомним, что 10 июля 2021 года ирландец проведёт поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Оливейра нокаутировал Чендлера и стал чемпионом UFC в лёгком весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить