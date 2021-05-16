Оливейра — Макгрегору: сначала победи Порье, а потом мы поговорим

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра прокомментировал слова ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора.

«Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в лёгкой весовой категории в истории. Интересно, кто станет 12-м...» — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

«Конор, беспокойся о Дастине. Раз ты такой крутой, сначала победи Порье, а потом мы поговорим. Он просто один из тех парней, которые много говорят», — цитирует Оливейру BJ Penn.

Напомним, что 10 июля 2021 года ирландец проведёт поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Оливейра нокаутировал Чендлера и стал чемпионом UFC в лёгком весе.