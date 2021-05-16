Джеймс отреагировал на включение Брайанта, Гарнетта и Данкана в Зал славы

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал включение Коби Брайанта, Кевина Гарнетта и Тима Данкана в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

«Наверное, это один из лучших составов игроков, которые вошли в Зал славы одновременно. Трое лучших игроков в истории баскетбола. Даже не могу представить «большую тройку» лучше этой», — цитирует Джеймса ABC7.

Помимо Брайанта, Гарнетта и Данкана, в Зал славы также были включены игрок Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, а также менеджер Патрик Бауман.

26 января 2020 года частный вертолёт с Брайантом и его 13-летней дочерью на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» впервые за 20 лет стала победителем Восточной конференции НБА.