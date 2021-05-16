Оливейра установил рекорд по числу досрочных побед в UFC

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чендлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 262 в Хьюстоне.

Бой проходил на стадионе «Тойота-центр» и завершился победой бразильского бойца нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

Отметим, что бразилец одержал 17-ю досрочную победу в UFC и установил рекорд по этому показателю.

До этого рекорд принадлежал американцу Дональду Серроне (16).

Ранее сообщалось, что Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC.