Оливейра установил рекорд по числу досрочных побед в UFC

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Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чендлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 262 в Хьюстоне.
Оливейра установил рекорд по числу досрочных побед в UFC
  • Reuters

Бой проходил на стадионе «Тойота-центр» и завершился победой бразильского бойца нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

Отметим, что бразилец одержал 17-ю досрочную победу в UFC и установил рекорд по этому показателю.

До этого рекорд принадлежал американцу Дональду Серроне (16).

Ранее сообщалось, что Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC.

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