Оливейра установил рекорд по числу досрочных побед в UFC
- Reuters
Бой проходил на стадионе «Тойота-центр» и завершился победой бразильского бойца нокаутом во втором раунде.
Таким образом, Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.
Отметим, что бразилец одержал 17-ю досрочную победу в UFC и установил рекорд по этому показателю.
До этого рекорд принадлежал американцу Дональду Серроне (16).
Ранее сообщалось, что Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC.