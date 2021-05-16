Моро: «Динамо» с ЦСКА должно сыграть ради болельщиков, ради клуба и добыть победу

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Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Моро: «Динамо» с ЦСКА должно сыграть ради болельщиков, ради клуба и добыть победу
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В последних трёх матчах мы не добились нужного результата. Так что «Динамо» с ЦСКА должно сыграть ради болельщиков, ради клуба и добыть победу», — цитирует Моро пресс-служба «Динамо».

По мнению полузащитника, «Динамо» должно было попадать в еврокубки по итогам сезона, но команде не повезло.

«В нескольких матчах мы были намного лучше соперника и должны были забивать, но в итоге уступали. У нас ещё очень молодая команда. Уверен, что в следующем сезоне мы прибавим и попадём в еврокубки», — сказал он.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 16 мая. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00.

Ранее Березовский поделился ожиданиями от матча «Динамо» — ЦСКА.

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