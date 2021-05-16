Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» в первом матче плей-офф НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на победу над «Бостон Брюинз» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» в первом матче плей-офф НХЛ
  • Reuters

«Была силовая игра с большим количеством моментов. Подозреваю, что в таком же ключе серия будет развиваться и дальше. Сегодня всё сложилось удачно, так что идём дальше», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Вторую игру серии команды проведут 18 мая в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на третье место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди левых нападающих.

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