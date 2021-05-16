Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» в первом матче плей-офф НХЛ
- Reuters
«Была силовая игра с большим количеством моментов. Подозреваю, что в таком же ключе серия будет развиваться и дальше. Сегодня всё сложилось удачно, так что идём дальше», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Вторую игру серии команды проведут 18 мая в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на третье место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди левых нападающих.