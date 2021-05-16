Овечкин вышел на третье место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди левых нападающих
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Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Бренден Диллон и Ник Дауд. В составе «Бостона» — Джейк Дебраск и Ник Ритчи.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей.
Таким образом, Овечкин набрал 132 очка и вышел на третье место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди левых нападающих, повторив результат финского нападающего Эсы Тикканена.
Вторую игру серии команды проведут 18 мая в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что гол и передача Михеева не спасли «Торонто» от поражения «Виннипегу» в матче НХЛ.