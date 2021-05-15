Гол и передача Михеева не спасли «Торонто» от поражения «Виннипегу» в матче НХЛ
- Reuters
- © James Carey Lauder-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 4:2.
В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Эпплтон, Кайл Коннор (2) и Дженсен Харкинс. В составе «Торонто» — Пьер Энгвалль и российский нападающий Илья Михеев.
Михеев также отметился результативной передачей.
В плей-офф НХЛ «Джетс» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Мэйпл Лифс» — с «Монреаль Канадиенс».
Ранее сообщалось, что определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.