Гол и передача Михеева не спасли «Торонто» от поражения «Виннипегу» в матче НХЛ

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«Виннипег Джетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и передача Михеева не спасли «Торонто» от поражения «Виннипегу» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © James Carey Lauder-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Эпплтон, Кайл Коннор (2) и Дженсен Харкинс. В составе «Торонто» — Пьер Энгвалль и российский нападающий Илья Михеев.

Михеев также отметился результативной передачей.

В плей-офф НХЛ «Джетс» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Мэйпл Лифс» — с «Монреаль Канадиенс».

Ранее сообщалось, что определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

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