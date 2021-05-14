Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

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Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

В Восточном дивизионе матчи проведут «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс», а также «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинс».

В Центральном дивизионе встретятся «Каролина Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз», а также «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В Северном дивизионе сыграют «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс», а также «Эдмонтон Ойлерз» и «Виннипег Джетс», «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз», «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд».

Ранее сообщалось, что «Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.

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