«Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ
- Reuters
- © Ron Chenoy-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 5:1.
В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Тайсон Джост (2), Пьер-Эдуар Белльмар, Йоонас Донской и Андре Бураковски. В составе «Кингз» — Шон Уокер.
Таким образом, «Колорадо» набрал 82 очка и стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее сообщалось, что сборная России уступила Финляндии в матче Еврохоккейтура.