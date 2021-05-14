«Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Тайсон Джост (2), Пьер-Эдуар Белльмар, Йоонас Донской и Андре Бураковски. В составе «Кингз» — Шон Уокер.

Таким образом, «Колорадо» набрал 82 очка и стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила Финляндии в матче Еврохоккейтура.