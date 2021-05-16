СМИ: Зидан сообщил футболистам «Реала» о своём уходе

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил футболистам команды о своём уходе по завершении сезона.

Как сообщает Onda Cero, 48-летний французский специалист сказал игрокам, что в следующем сезоне работать с командой не будет ещё перед матчем 35-го тура Примеры с «Севильей».

Действующий контракт Зидана c «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

Зидан вернулся в «Реал» в марте 2019 года. В нынешнем сезоне его подопечные вылетели в полуфинале Лиги чемпионов, проиграв «Челси», а в испанской Примере за два тура до конца сезона команда занимает второе место, набрав 78 очков.

Ранее сообщалось, что Зидан ответил на вопрос о своём будущем в «Реале».

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