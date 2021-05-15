Зидан ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о своём будущем в королевском клубе.
Зидан ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»
  • Reuters

«Мой ответ очень скучный. У нас осталось ещё два матча. Я не знаю, что произойдёт потом. Это «Реал», так что всё непредсказуемо. Все думают, что я уйду из клуба, потому что не хочу принимать ответственность в тяжёлой ситуации. Это неправда. Всему, чем я занимаюсь, я отдаю все свои силы. Иногда наступает момент, когда перемены могут пойти во благо. Иногда нужно остаться, а иногда — уйти», — цитирует слова Зидана Marca.

В нынешнем сезоне «Реал» вылетел в полуфинале Лиги чемпионов от «Челси», а в чемпионате Испании идёт на втором месте с 78 очками.

Ранее «Реал» обыграл «Гранаду» в 36-м туре Примеры.

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