«Реал» обыграл «Гранаду» в 36-м туре Примеры
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде, завершилась победой гостей со счётом 4:1.
У мадридцев забитыми мячами отметились Лука Модрич, Родриго, Альваро Одриосола и Карим Бензема. У хозяев единственный гол на счету Хорхе Молины.
«Реал» набрал 78 очков и занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от «Атлетико» на два очка. «Гранада» — на десятой позиции (45 очков).
Ранее сообщалось, что Зидан с высокой долей вероятности покинет «Реал» после окончания сезона.