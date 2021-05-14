«Реал» обыграл «Гранаду» в 36-м туре Примеры

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В матче 36-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Гранадой».
«Реал» обыграл «Гранаду» в 36-м туре Примеры
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде, завершилась победой гостей со счётом 4:1.

У мадридцев забитыми мячами отметились Лука Модрич, Родриго, Альваро Одриосола и Карим Бензема. У хозяев единственный гол на счету Хорхе Молины.

«Реал» набрал 78 очков и занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от «Атлетико» на два очка. «Гранада» — на десятой позиции (45 очков).

Ранее сообщалось, что Зидан с высокой долей вероятности покинет «Реал» после окончания сезона.

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