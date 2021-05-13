СМИ: Зидан с высокой долей вероятности покинет «Реал» после окончания сезона
- Reuters
Как сообщает Daily Mail, французский специалист не чувствует поддержки от президента клуба Флорентино Переса.
Главным претендентом на Зидана в случае его ухода из мадридского клуба является туринский «Ювентус».
В настоящий момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко и имея матч в запасе.
Ранее сообщалось, что Зидан и Гаттузо — основные кандидаты на пост главного тренера «Ювентуса».