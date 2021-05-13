СМИ: Зидан с высокой долей вероятности покинет «Реал» после окончания сезона

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан практически наверняка покинет команду по окончании сезона-2020/21 независимо от результатов в испанской Примере.
СМИ: Зидан с высокой долей вероятности покинет «Реал» после окончания сезона
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, французский специалист не чувствует поддержки от президента клуба Флорентино Переса. 

Главным претендентом на Зидана в случае его ухода из мадридского клуба является туринский «Ювентус». 

В настоящий момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко и имея матч в запасе. 

Ранее сообщалось, что Зидан и Гаттузо — основные кандидаты на пост главного тренера «Ювентуса».

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