СМИ: Зидан с высокой долей вероятности покинет «Реал» после окончания сезона

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан практически наверняка покинет команду по окончании сезона-2020/21 независимо от результатов в испанской Примере.

Как сообщает Daily Mail, французский специалист не чувствует поддержки от президента клуба Флорентино Переса.

Главным претендентом на Зидана в случае его ухода из мадридского клуба является туринский «Ювентус».

В настоящий момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко и имея матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Зидан и Гаттузо — основные кандидаты на пост главного тренера «Ювентуса».