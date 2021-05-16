СМИ: Лапорта обсудит с Хави условия возвращения в «Барселону»
Как сообщает ARA, «Барселона» уже начала переговоры с Хави, и в ближайшие дни президент клуба встретится с испанским специалистом, чтобы договориться об условиях, при которых он согласится возглавить команду.
Отмечается, что Хави хочет иметь свою команду и контролировать некоторые другие сферы, например, методологию и медицину.
41-летний Хави является воспитанником и легендой «Барселоны» и провёл в команде большую часть игровой карьеры, после завершения которой возглавил «Аль-Садд», в котором провёл последние четыре сезона в качестве футболиста.
Ранее появилась информация, что «Барселону» могут покинуть около 14 футболистов.