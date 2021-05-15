«Вест Хэм» ушёл от поражения в матче АПЛ с «Брайтоном»

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Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Фалмер» в Брайтнон энд Хоув, завершилась со счётом 1:1.

«Брайтон» вышел вперёд на 84-й минуте, благодаря голу Дэнни Уэлбека.

«Вест Хэм» сумел уйти от поражения благодаря голу Саида Бенрахма, отличившегося на 87-й минуте.

«Вест Хэм» с 59 очками занимает шестое место в турнирной таблице АЛП, отставая от идущего пятым «Ливерпуля» на одно очко. «Брайтон» с 38 очками — 17-й.

В других матчах игрового дня «Лидс Юнайтед» разгромил «Бёрнли» (4:0), а «Саутгемптон» победил «Фулхэм» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Лестер» победил «Челси» и впервые завоевал Кубок Англии по футболу.

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