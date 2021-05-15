Гол Мхитаряна помог «Роме» победить «Лацио» в римском дерби Серии А

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Римская «Роме» одержала победу над римским «Лацио» в матче 37-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 2:0 в пользу «Ромы».

Победу «Роме» принесли голы Генриха Мхитаряна, отличившегося на 42-й минуте и Педро, забившего на 78-й минуте.

«Лацио» завершал встречу вдесятером. На 87-й минуте красную карточку получил Франческо Ачерби.

«Рома» с 61 очком занимает седьмое место в турнирной таблице. «Лацио» с 67 очками — шестой.

В другом матче игрового дня «Специя» разгромила «Торино» со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Интером» в матче Серии А.

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