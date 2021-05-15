Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Интером» в матче Серии А

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В матче 37-го тура итальянской Серии А «Ювентус» обыграл миланский «Интер».
Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Интером» в матче Серии А
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Ювентус Стэдиум» в Турине, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Криштиану Роналду и Хуан Куадрадо. У гостей забил Ромелу Лукаку.

С 55-й минуты туринцы играли в меньшинстве из-за удаления Родриго Бентанкура. На второй добавленной минуте у гостей красную карточку получил Марсело Брозович.

«Ювентус» набрал 75 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Интер» завоевал чемпионский титул ещё до этого матча.

Ранее ассист Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Дженоа» в Серии А.

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