Ассист Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Дженоа» в Серии А

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Аталанта» одержала крупную победу над «Дженоа».

Встреча, проходившая в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис», завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Аталанты» забивали Дуван Сапата, Руслан Малиновский, Робин Гозенс и Марко Пашалич. У хозяев отличились Эльдор Шомуродов (дважды) и Горан Пандев.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе своей команды и отдал результативную передачу.

Клуб из Бергамо набрал 78 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» располагается на 14-й позиции, имея 39 очков.

Ранее Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Наполи».