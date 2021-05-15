Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Наполи»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин имеет шанс сыграть в матче 37-го тура итальянской Серии А с «Наполи».

Россиянин оказался в числе футболистов, попавших в заявку на поединок. Матч «Фиорентина» — «Наполи» состоится 16 мая. Начало встречи — в 13:30 мск.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

Ранее наставник «Фиорентины» рассказал о восстановлении Кокорина от травмы.