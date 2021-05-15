Президент ЦСКА обеспокоен качеством игры команды перед полуфиналом Единой лиги ВТБ

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин выразил обеспокоенность качеством игры баскетбольной команды клуба в плей-офф Единой лиги ВТБ.

О «Финале четырёх» Евролиги не думаем, но если бы мы вылетели из плей-офф Единой лиги ВТБ и не имели бы игровой практики перед Евролигой, то это было бы однозначно в минус нам. В воскресенье мы летим в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» — понятно, что мы встревожены качеством игры, но об этом пусть думает тренерский штаб», — приводит слова Ватутина ТАСС.

ЦСКА потребовалось три матча в серии 1/4 финала (2:1), чтобы взять верх над «Нижним Новгородом» и выйти в полуфинал Единой лиги ВТБ, где соперником команды станет петербургский «Зенит». Серия 1/2 финала стартует 17 мая.

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Лундберг потерял сознание в перерыве матча с «Нижним Новгородом» и был госпитализирован.