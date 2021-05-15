Баскетболист ЦСКА Лундберг потерял сознание в перерыве матча с «Нижним Новгородом» и был госпитализирован

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Датский защитник московского ЦСКА Иффе Лундберг был увезён в больницу в перерыве матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (79:75).
Баскетболист ЦСКА Лундберг потерял сознание в перерыве матча с «Нижним Новгородом» и был госпитализирован
  • РИА Новости

«В перерыве матча с «Нижним Новгородом» на скорой помощи увезли Лундберга. Неясно, что с ним. У него закружилось голова, удара никакого не было, но он стал терять сознание», — цитирует ТАСС президента армейцев Андрея Ватутина.

Соперником ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ станет петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» и вышел в четвертьфинал Единой лиги ВТБ.

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