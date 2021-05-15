Отец Черышева поздравил «Нижний Новгород» с выходом в РПЛ

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Очень рад, что «Нижний» получил право играть в Высшей лиге. Поздравляю команду и болельщиков с этим достижением», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

Черышев-старший возглавлял «Нижний Новгород» с июля 2018 года по октябрь 2019-го. Под его руководством команда сыграла 62 матча, в которых одержала 28 побед, потерпела 20 поражений, ещё 14 встреч завершились вничью.

Поскольку «Оренбург», занявший второе место по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не прошёл лицензирование, вместо него в РПЛ напрямую пройдёт «Нижний Новгород», который завершил сезон на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Нижнего Новгорода» прокомментировал выход команды в РПЛ.