Отец Черышева поздравил «Нижний Новгород» с выходом в РПЛ

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Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Отец Черышева поздравил «Нижний Новгород» с выходом в РПЛ

    «Очень рад, что «Нижний» получил право играть в Высшей лиге. Поздравляю команду и болельщиков с этим достижением», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

    Черышев-старший возглавлял «Нижний Новгород» с июля 2018 года по октябрь 2019-го. Под его руководством команда сыграла 62 матча, в которых одержала 28 побед, потерпела 20 поражений, ещё 14 встреч завершились вничью.

    Поскольку «Оренбург», занявший второе место по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не прошёл лицензирование, вместо него в РПЛ напрямую пройдёт «Нижний Новгород», который завершил сезон на третьей строчке.

    Ранее сообщалось, что гендиректор «Нижнего Новгорода» прокомментировал выход команды в РПЛ.

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