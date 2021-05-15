Гендиректор «Нижнего Новгорода» прокомментировал выход команды в РПЛ

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Генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Равиль Измайлов прокомментировал выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Гендиректор «Нижнего Новгорода» прокомментировал выход команды в РПЛ
  • © РИА Новости

«Выход в РПЛ напрямую не стал неожиданностью. Мы следили за этой темой и ждали решения. «Нижний Новгород» честно и справедливо занял третье место. Наш результат — это бронза. Но регламент есть регламент. Мы прошли лицензирование, и наш клуб готов к РПЛ. Ещё сегодня утром команда готовилась к стыкам, но случилось как случилось», — приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что задачей команды на сезон станут победы в матчах.

«Я понимаю, что в РПЛ это будет сложнее, но зато интереснее! Надеюсь, матчи с таким антуражем, как финал Кубка России, теперь будут происходить чаще, но уже с нашими соперниками. Что касается бюджета, то все обсуждения впереди. Что касается усилений, то костяк команды остаётся, но трансферы на вход точно стоит ждать. Будем готовиться к РПЛ», — добавил Измайлов.

Поскольку «Оренбург», занявший второе место по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ), не прошёл лицензирование, вместо него в РПЛ напрямую пройдёт «Нижний Новгород», который завершил сезон на третьей строчке.

Ранее определились клубы ФНЛ, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2021/22.

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