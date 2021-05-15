Головин назвал нынешний сезон лучшим в своей карьере
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«Мне не повезло на старте сезона. Впервые я так много времени пропустил из-за травмы. Это был непростой период. Но сумел восстановиться и даже прибавить в игре. Теперь я предельно мотивирован. Лучший ли это мой сезон? Думаю, да. Не могу объяснить почему. Тренерский штаб проделал отличную работу. Я рад, что прогрессирую вместе с командой», — цитирует Головина клубная пресс-служба.
24-летний Головин в нынешнем сезоне уже отыграл в 22 матчах за «Монако» во всех турнирах и записал в свой актив пять голов и восемь результативных передач.
Ранее мяч Головина помог «Монако» обыграть «Румийи Вальер» и выйти в финал Кубка Франции.