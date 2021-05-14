Мяч Головина помог «Монако» обыграть «Румийи Вальер» и выйти в финал Кубка Франции

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В матче 1/2 финала Кубка Франции по футболу «Монако» одержал победу над «Румийи Вальером».
Мяч Головина помог «Монако» обыграть «Румийи Вальер» и выйти в финал Кубка Франции
  • AFP

Встреча, проходившая на стадионе «Парк де Спортс» в Анси, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Монако» отличились Орельен Чауэми, Виссам Бен-Йеддер, Сеск Фабрегас и Александр Головин. Ещё один мяч в свои ворота срезал игрок хозяйской команды Артур Бозон. В составе проигравших гол на счету Алексиса Пегё.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел на поле на 71-й минуте и забил пятый мяч в ворота соперника.

В финале турнира «Монако» сыграет с ПСЖ. Матч состоится 19 мая на стадионе «Стад де Франс».

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