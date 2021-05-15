Источник: ЦСКА ведёт переговоры о трансфере футболиста «Локомотива» Мухина

Московский ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника столичного «Локомотива» Максима Мухина.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на несколько независимых источников. В настоящее время стороны ведут активные переговоры о переходе футболиста.

19-летний Мухин выступает за основную команду «Локомотива» с сезона-2020/21. Полузащитник провёл за железнодорожников 15 матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Мухина.