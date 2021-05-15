Источник: ЦСКА ведёт переговоры о трансфере футболиста «Локомотива» Мухина

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Московский ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника столичного «Локомотива» Максима Мухина.
Источник: ЦСКА ведёт переговоры о трансфере футболиста «Локомотива» Мухина
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на несколько независимых источников. В настоящее время стороны ведут активные переговоры о переходе футболиста.

19-летний Мухин выступает за основную команду «Локомотива» с сезона-2020/21. Полузащитник провёл за железнодорожников 15 матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Мухина.

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