Гендиректор «Ротора» — об игре с «Рубином»: это будет матч жизни, финал чемпионата мира
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«Это будет матч жизни, финал чемпионата мира, можно сказать. «Рубин» будет мотивирован не меньше нашего, но мы можем добыть очки за счёт характера, самоотдачи и единства коллектива», — цитирует Рекечинского Sport24.
По словам гендиректора «Ротора», у команды боевой настрой.
«Очень серьёзно готовимся к противостоянию, важность этого матча понимает каждый», — сказал он.
Матч «Рубин» — «Ротор» состоится 16 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 14:00 мск.
Ранее Алдонин высказался о шансах «Ротора» в матче с «Рубином».