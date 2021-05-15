Гендиректор «Ротора» — об игре с «Рубином»: это будет матч жизни, финал чемпионата мира

Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

«Это будет матч жизни, финал чемпионата мира, можно сказать. «Рубин» будет мотивирован не меньше нашего, но мы можем добыть очки за счёт характера, самоотдачи и единства коллектива», — цитирует Рекечинского Sport24.

По словам гендиректора «Ротора», у команды боевой настрой.

«Очень серьёзно готовимся к противостоянию, важность этого матча понимает каждый», — сказал он.

Матч «Рубин» — «Ротор» состоится 16 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 14:00 мск.

Ранее Алдонин высказался о шансах «Ротора» в матче с «Рубином».