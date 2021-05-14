Алдонин: «Рубин» мотивирован, поэтому у «Ротора» мало шансов на выживание

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о шансах волгоградского «Ротора» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

«В концовке сезона у подопечных Юрия Батуренко был очень тяжёлый календарь. Понятно, что это не отговорка. Серия поражений говорит о том, что команда пребывает в плохом физическом и психологическом состоянии. Волгоградцам остаётся лишь стиснуть зубы и терпеть. «Рубин» мотивирован, поэтому у «Ротора» мало шансов на выживание», — сказал Алдонин в интервью RT.

Также полузащитник поделился мнением о том, почему «Ротору» не удалось закрепиться в РПЛ.

«В большей степени это вопрос к руководству клуба. Мне очень жалко болельщиков «Ротора». Они ждали возвращения в премьер-лигу, связывали большие надежды с командой, но та не оправдала их. Если бы не коронавирус, уверен, в Волгограде постоянно собирался бы полный стадион. Это город с большими футбольными традициями», — сказал он.

Ранее Алдонин оценил результаты «Рубина» в РПЛ.