Слуцкий: для «Ротора» и «Рубина» это ключевая игра сезона

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».

«Для «Ротора» и «Рубина» это ключевая игра сезона. Думаю, будет максимально бескомпромиссный матч. Пользуясь случаем, обращаюсь к болельщикам с огромной просьбой прийти на стадион и поддержать команду — всё-таки ключевая встреча, может быть хороший сезон при удачных раскладах. Думаю, все получат удовольствие от заключительной игры сезона», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Матч «Рубин» — «Ротор» состоится 16 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 14:00 мск.

Ранее Алдонин высказался о шансах «Ротора» в матче с «Рубином».