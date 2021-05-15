Газизов: впереди у «Уфы» самая важная игра сезона

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Впереди у «Уфы» самая важная игра сезона, её надо достойно пройти. Команда эмоционально подходит к этому матчу, потому что будет решаться наша судьба. Но и у соперника то же самое, поэтому равнодушных точно не будет», — цитирует гендиректора «Уфы» Sport24.

Газизов отмечает, что в «Уфе» ждут тяжелой встречи.

«Параллельно будет играть «Ротор», сказать, что не будем следить за их результатом, — лукавство. Всегда параллельно включаем матчи конкурентов. Иногда это даёт сильный настрой», — сказал он.

После 29 туров РПЛ «Уфа» набрала 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Арсенал» с 23 очками располагается на 13-й позиции. Волгоградский «Ротор» имеет 21 очко и идёт на 15-й строчке.

Матч «Уфа» — «Арсенал» состоится 16 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтехимик» в Уфе. Начало игры — в 16:00 мск.

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