В «Арсенале» прокомментировали слухи об интересе ЦСКА к Хлусевичу
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«Наш клуб не ведёт никаких переговоров по переходу Хлусевича в ЦСКА. Начнём разговаривать с футболистами и клубами по окончании чемпионата», — цитирует Аджоева «Чемпионат».
При этом руководитель «Арсенала» отметил, что его радует интерес больших клубов к игрокам команды.
«Никаких переговоров мы сейчас не ведём», — добавил он.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Хлусевич провёл 24 матча, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может приобрести полузащитника «Арсенала» Хлусевича.