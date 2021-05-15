В «Арсенале» прокомментировали слухи об интересе ЦСКА к Хлусевичу

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на слухи об интересе московского ЦСКА к полузащитнику команды Даниилу Хлусевичу.

«Наш клуб не ведёт никаких переговоров по переходу Хлусевича в ЦСКА. Начнём разговаривать с футболистами и клубами по окончании чемпионата», — цитирует Аджоева «Чемпионат».

При этом руководитель «Арсенала» отметил, что его радует интерес больших клубов к игрокам команды.

«Никаких переговоров мы сейчас не ведём», — добавил он.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Хлусевич провёл 24 матча, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может приобрести полузащитника «Арсенала» Хлусевича.