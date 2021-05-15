СМИ: ЦСКА может приобрести полузащитника «Арсенала» Хлусевича

Московский ЦСКА интересуется полузащитником тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича.

По информации Eurostavka, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев контактировал с руководителем тульского «Арсенала» Гурамом Аджоевым по поводу трансфера полузащитника.

Сообщается, что московский клуб ищет футболиста, который мог бы подменять защитника Марио Фернандеса.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Хлусевич провёл 24 матча, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Березовский поделился ожиданиями от матча «Динамо» — ЦСКА.