СМИ: ЦСКА может приобрести полузащитника «Арсенала» Хлусевича

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Московский ЦСКА интересуется полузащитником тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича.
СМИ: ЦСКА может приобрести полузащитника «Арсенала» Хлусевича
  • ©arsenaltula.ru

По информации Eurostavka, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев контактировал с руководителем тульского «Арсенала» Гурамом Аджоевым по поводу трансфера полузащитника.

Сообщается, что московский клуб ищет футболиста, который мог бы подменять защитника Марио Фернандеса.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Хлусевич провёл 24 матча, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Березовский поделился ожиданиями от матча «Динамо» — ЦСКА.

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