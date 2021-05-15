СМИ: «Барселона» готова пожертвовать Месси ради покупки Холанда

Приобретение норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда этим летом является приоритетной задачей каталонской «Барселоны».

По информации The Sun, ради покупки Холанда каталонский клуб готов пожертвовать работой над продлением контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 46 матчах за «Барселону», забил 37 мячей и отдал 12 результативных передач. Норвежец забил 39 мячей и отдал 11 результативных передач в 39 встречах за «Боруссию».

Ранее сообщалось, что «Барселону» могут покинуть около 14 футболистов.