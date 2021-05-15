СМИ: «Барселона» готова пожертвовать Месси ради покупки Холанда
- Reuters
По информации The Sun, ради покупки Холанда каталонский клуб готов пожертвовать работой над продлением контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 46 матчах за «Барселону», забил 37 мячей и отдал 12 результативных передач. Норвежец забил 39 мячей и отдал 11 результативных передач в 39 встречах за «Боруссию».
Ранее сообщалось, что «Барселону» могут покинуть около 14 футболистов.