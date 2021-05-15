СМИ: «Барселона» готова пожертвовать Месси ради покупки Холанда

Короткая ссылка
Приобретение норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда этим летом является приоритетной задачей каталонской «Барселоны».
СМИ: «Барселона» готова пожертвовать Месси ради покупки Холанда
  • Reuters

По информации The Sun, ради покупки Холанда каталонский клуб готов пожертвовать работой над продлением контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 46 матчах за «Барселону», забил 37 мячей и отдал 12 результативных передач. Норвежец забил 39 мячей и отдал 11 результативных передач в 39 встречах за «Боруссию».

Ранее сообщалось, что «Барселону» могут покинуть около 14 футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить