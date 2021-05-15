Деспотович назвал Слуцкого лучшим тренером России

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Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович высказался о главном тренере команды Леониде Слуцком.
Деспотович назвал Слуцкого лучшим тренером России
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Я работал с большим количеством специалистов и могу с уверенностью утверждать, что Слуцкий — лучший тренер в России, а может, даже и больше. В моей карьере он 100% самый сильный тренер», — цитирует Деспотовича «Спорт Бизнес Online».

По словам нападающего, доверие тренера очень многое значит для него.

«Чувствую, что в меня верят, потому что иногда играешь не очень хорошо, но тренер тебя оставляет до конца игры — и ты забиваешь. Раньше меня меняли на 60—70-й минутах, сейчас такого нет, поэтому можно сказать, что у меня лучший сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ)», — сказал он.

В нынешнем сезоне РПЛ Деспотович забил 13 мячей в 25 матчах.

Ранее Алдонин оценил результаты «Рубина» в РПЛ.

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