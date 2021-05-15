Деспотович: «Рубин» стал бы чемпионом, если играл бы только в гостях

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Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович высказался об игре команды в домашних матчах.
Деспотович: «Рубин» стал бы чемпионом, если играл бы только в гостях
  • ©официальный сайт ФК "Рубин"

«Все думают, что дома надо во что бы то ни было победить, но это только пережимает команду. Будем думать и в следующем сезоне выиграем больше домашних игр», — цитирует Деспотовича «Спорт Бизнес Online».

По словам нападающего, побеждать в гостях тяжелее.

«Видел, что набрали 31 очко в гостевых матчах. «Рубин» стал бы чемпионом, если играл бы только в гостях», — сказал он.

Также Деспотович отметил, что на домашние встречи казанской команды приходит очень мало болельщиков.

«Нужно сказать большое спасибо тем, кто оказывается на стадионе и поддерживает, но могут приходить ещё массовее. В сравнении с другими командами, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, это очень мало», — сказал нападающий.

В нынешнем сезоне РПЛ Деспотович забил 13 мячей в 25 матчах.

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 52 очка и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее Алдонин оценил результаты «Рубина» в РПЛ.

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