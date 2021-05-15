Деспотович назвал себя лучшим нападающим РПЛ

Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович высказался о соперничестве с другими нападающими Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из них верит, что он лучший. Но также повторюсь, что для меня лучший — я. Честно. Эта вера со мной давно», — цитирует Деспотовича «Спорт Бизнес Online».

Также нападающий рассказал об адаптации в казанском клубе.

«Когда я подписал контракт с «Рубином», не тренировался на протяжении четырёх месяцев, не проходил никакие сборы и не был в форме. Думаю, я всё доказал тем, кто критиковал меня», — сказал он.

В нынешнем сезоне РПЛ Деспотович забил 13 мячей в 25 матчах.

Ранее Алдонин оценил результаты «Рубина» в РПЛ.