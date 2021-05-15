Хет-трик Торреса помог «Манчестер Сити» победить «Ньюкасл» в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Хет-трик Торреса помог «Манчестер Сити» победить «Ньюкасл» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

«Ньюкасл» забил первым на 25-й минуте отличился Эмиль Крафт.

«Манчестер Сити» ответил голами Жоау Канселу, забившего на 39-й минуте и Феррана Торреса, отличившегося на 42-й минуте.

Уже в компенсированное к первому тайму время в составе «Ньюкасла» пенальти реализовал Жоэлитон, а на 62-й минуте Джозем Уиллок вывел команду вперёд, сыграв на добивании после незабитого 11-метрового в своём исполнении.

Победу «Манчестер Сити» принесли ещё два гола в исполнении Торреса, отличившегося на 64-й и 66-й минутах.

«Манчестер Сити», досрочно выигравший АПЛ ещё в минувшем туре, набрал 83 очка. «Ньюкасл» с 39 очками — 16-й.

Ранее сообщалось, что вратарь «Манчестер Сити» Карсон стал рекордсменом АПЛ.

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