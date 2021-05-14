Кашинский не сумел стать претендентом на титул IBF

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Россиянин Юрий Кашинский потерпел поражение от поляка Михала Цесляка в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе.
Кашинский не сумел стать претендентом на титул IBF
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде — Кашинский после пропущенного удара был близок к падению, от которого его спасли канаты, после чего судья не стал открывать счёт и отдал победу Цесляку.

Для 34-летнего Кашинского это поражение стало вторым в карьере при 20 победах. 32-летний Цесляк одержал 21-ю победу при одном поражении и завоевал право на титульный бой с действующим чемпионом IBF в первом тяжёлом весе Майрисом Бриедисом.

Ранее была названа предварительная дата боя за титул чемпиона WBC между Алексеем Папиным и Илунгой Макабу.

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