Тренер Марьенко ответила на обвинения 18-летней теннисистки в избиении

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Заслуженный тренер России Марина Марьенко, которая является матерью седьмой ракетки мира Андрея Рублёва, заявила, что не применяла насильственных действий в отношении 18-летней теннисистки Елены Малых.
Тренер Марьенко ответила на обвинения 18-летней теннисистки в избиении
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Дело в том, что этот ребёнок играет на ставочных матчах в какой-то ночной лиге. Мы об этом давно узнали, предупреждали её, что так нельзя, что за это сразу выгоняют из школы. Но она меня всё время обманывала. Извинялась, а потом снова ходила туда играть. А когда ей сказали, что я сообщу об этом в администрацию школы, ей это не понравилось. Она психанула и теперь в отместку мне вот это всё делает, раздувает скандал», — приводит слова Марьенко Sport24.

Он подчеркнула, что никаких насильственных действий по отношению к 18-летней спортсменке не применяла.

«Всё хорошее, что было между нами, закончилось после слов «Напишу докладную на имя директора». Но это ведь была необходимая мера, она не выполняла требований. У меня есть шесть совершеннолетних свидетелей, которые могут подтвердить, что на этой тренировке ничего не произошло. Тренеры с соседних кортов, другие люди и дети, которые с нами занимались. Это она там может привести своих подруг, которые что-то скажут, а у меня все свидетели настоящие», — добавила тренер.

Инцидент произошёл 12 мая в спортивном комплексе «Локомотив» в Москве. Теннисистка заявила, что тренер несколько раз ударила её теннисной ракеткой и отобрала телефон.

Ранее свидетельница инцидента между теннисисткой Малых и тренером Марьенко опровергла сообщения об избиении.

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