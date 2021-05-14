Отец теннисистки Малых: будем разбираться во всей этой ситуации

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Олег Малых, отец 18-летней теннисистки Елены Малых, прокомментировал заявление дочери об избиении тренером Мариной Марьенко.
Отец теннисистки Малых: будем разбираться во всей этой ситуации
  • © Instagram Елены Малых

«Будет в школе встреча с директором в понедельник, будем разбираться во всей этой ситуации. Конечно, такое отношение в целом удивляет... Любой человек, тренер, преподаватель и просто человек на улице не может делать такое. Она может таким же образом прийти и к какой-нибудь другой девочке, которая там что-то не будет исполнять. Кстати, на том корте были и другие тренеры, да и вообще там было много людей. Конечно, это безобразие! Она её и ударила, и оскорбила, и забрала вещи. Если ничего не делать, то она может следующей девочке проломить голову, как мне кажется. Я хочу этот вопрос поднять перед спортшколой», — приводит слова Малых «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошёл 12 мая в спортивном комплексе «Локомотив» в Москве. Теннисистка заявила, что тренер несколько раз ударила её теннисной ракеткой и отобрала телефон.

Ранее свидетельница инцидента между теннисисткой Малых и тренером Марьенко опровергла сообщения об избиении.

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