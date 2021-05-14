Агент прокомментировал слухи о переходе Роналду в «Спортинг»
- Reuters
«Криштиану гордится титулом, завоёванным «Спортингом», как он публично продемонстрировал. Но на данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией», — приводит слова Мендеша Record.
36-летний португалец, являющийся воспитанником «Спортинга», играет за «Ювентус» с 2018 года. В его активе 99 голов и 22 голевые передачи в 129 матчах за туринскую команду, в составе которой он завоевал четыре трофея.
Ранее мать Роналду заявила, что уговорит сына перейти в «Спортинг».