Мать Роналду заявила, что уговорит сына перейти в «Спортинг»

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Долореш Авейру, мать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, пообещала, что сын вернётся в лиссабонский футбольный клуб «Спортинг».
Мать Роналду заявила, что уговорит сына перейти в «Спортинг»
  • Reuters

Во время празднования чемпионства «Спортинга» болельщики команды спросили у матери игрока, когда тот вернётся в команду.

«Я лечу в Турин, скоро поговорю с ним. В следующем сезоне он будет играть здесь, на «Жозе Алваладе». Я его уговорю, он вернётся», — приводит слова Авейру O Jogo.

Роналду является воспитанником «Спортинга» и выступал за лиссабонцев до 2003 года.

Ранее сообщалось, что Роналду установил историческое достижение для игроков «Ювентуса».

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