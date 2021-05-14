РПЛ объявила лучший гол десятилетия

Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования за лучший гол десятилетия.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, лучшим был признан гол бразильского экс-форварда «Спартака» Луиса Адриано в ворота петербургского «Зенита» в матче 18-го тура сезона-2017/18.

Второе место по итогам голосования занял гол чешского бывшего футболиста «Терека» Мартина Йиранека в ворота «Кубани» в матче 10-го тура сезона-2012/13. Третье — мяч экс-хавбека «Спартака» Ивелина Попова «Зениту» в матче 10-го тура сезона-2015/16.

Ранее сообщалось, что стадион «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы по итогам сезона-2020/21.