РПЛ объявила лучший гол десятилетия
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РПЛ, лучшим был признан гол бразильского экс-форварда «Спартака» Луиса Адриано в ворота петербургского «Зенита» в матче 18-го тура сезона-2017/18.
Второе место по итогам голосования занял гол чешского бывшего футболиста «Терека» Мартина Йиранека в ворота «Кубани» в матче 10-го тура сезона-2012/13. Третье — мяч экс-хавбека «Спартака» Ивелина Попова «Зениту» в матче 10-го тура сезона-2015/16.
Ранее сообщалось, что стадион «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы по итогам сезона-2020/21.