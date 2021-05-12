Стадион «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы по итогам сезона-2020/21
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Как сообщается на сайте клуба, в среднем на матчах клуба в этом сезоне присутствовали 18 937 зрителей.
Отмечается, что стадион в Санкт-Петербурге также вошёл в тройку самых посещаемых в мире. «Газпром Арена» уступила только стадионам китайского «Гуанчжоу» (28 059 в двух матчах Суперлиги сезона-2021) и американской «Атланты Юнайтед» (20 335 в одной игре кампании-2021).
В этом сезоне в большинстве стран Европы было запрещено проводить матчи со зрителями в связи с пандемией. При этом Российская премьер-лига к концу сезона разрешила заполнять трибуны уже до 50% от вместимости стадионов.
Ранее глава РПЛ заявил, что не считает, что третье чемпионство подряд говорит о гегемонии «Зенита».