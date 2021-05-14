Футболист «Зенита» Малком вошёл в состав сборной Бразилии на ОИ в Токио

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Нападающий петербургского «Зенита» Малком вошёл в заявку сборной Бразилии по футболу на летние Олимпийские игры в Токио.
Футболист «Зенита» Малком вошёл в состав сборной Бразилии на ОИ в Токио
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола, помимо Малкома, в список вошли ещё 22 игрока.

Сборная Бразилии на групповом этапе олимпийского турнира сыграет в группе D с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии.

Мужской олимпийский футбольный турнир пройдёт с 22 июля по 7 августа.

24-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В его активе выступления за молодёжные сборные Бразилии U20 и U23, к играм за основную национальную команду он не привлекался.

Ранее сообщалось, что Малком назвал «планом Б» возможность выступлений за сборную России.

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