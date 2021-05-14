Вратарь «Крыльев Советов» рассказал о конфликте с фанатами «Локомотива» в финале КР

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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о конфликте с болельщиками московского «Локомотива» в финале Кубка России по футболу.
Вратарь «Крыльев Советов» рассказал о конфликте с фанатами «Локомотива» в финале КР
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«Когда «Локо» забил первый гол, то болельщики начали кричать нелицеприятные вещи в адрес нашей команды. Когда мы сравняли, то я поднёс руку к ушам и дал понять, что не слышу их. Они начали закидывать меня бутылками. Можно сказать, что я ответил на их провокацию. Не считаю, что с моей стороны было неправильное поведение. Всё, что происходит в игре, — это эмоции, не вижу в этом проблемы. Они же, на мой взгляд, повели себя очень некрасиво», — приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

Он отметил, что не беспокоился, что какой-то предмет или бутылка может попасть в него.

«Наоборот, крики и свист подстёгивали меня на протяжении всего оставшегося матча. Всё понимаю, хотели вывести из себя, но меня это только заводило и мотивировало», — добавил 22-летний вратарь.

«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в финале Кубка России со счётом 1:3. 

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Локомотива» остался под впечатлением от игры «Крыльев Советов».

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