«Ак Барс» продлит контракт с Зариповым

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Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Данисом Зариповым.
«Ак Барс» продлит контракт с Зариповым
  • РИА Новости

«Данис сейчас находится в Вене на обследовании. Как только врачи подтвердят, что у него всё в порядке, так мы сразу заключим с ним контракт. Зарипов остаётся в «Ак Барсе», — приводит слова Якубова «Спорт-Экспресс».

40-летний Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014). В прошедшем сезоне Зарипов провёл 40 матчей, в которых набрал 23 (7 + 16) очка.

Ранее появилась информация, что клубы НХЛ интересуются форвардом ЦСКА Окуловым.

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