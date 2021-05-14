Дзюба рассказал, что костюм Дэдпула ему принесли уже после матча с «Локомотивом»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём праздновании победы команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Костюм Дэдпула мне принесли после матча. Изначально в раздевалке его не было, я же не знал, как закончится матч. Если бы я его заранее в раздевалке оставил, а мы бы проиграли, я бы выглядел полным клоуном!» — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

После победы над московским «Локомотивом» в домашнем матче 28-го тура РПЛ Дзюба вышел на церемонию награждения за завоевание чемпионского титула в костюме героя комиксов Дэдпула.

Ранее Семак заявил, что является противником лимита на легионеров в российском футболе.