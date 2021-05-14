Дзюба рассказал, что костюм Дэдпула ему принесли уже после матча с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём праздновании победы команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Дзюба рассказал, что костюм Дэдпула ему принесли уже после матча с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Костюм Дэдпула мне принесли после матча. Изначально в раздевалке его не было, я же не знал, как закончится матч. Если бы я его заранее в раздевалке оставил, а мы бы проиграли, я бы выглядел полным клоуном!» — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

После победы над московским «Локомотивом» в домашнем матче 28-го тура РПЛ Дзюба вышел на церемонию награждения за завоевание чемпионского титула в костюме героя комиксов Дэдпула.

Ранее Семак заявил, что является противником лимита на легионеров в российском футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить